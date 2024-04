GESTÃO ALLYSON ATINGE 84,3% DE APROVAÇÃO EM MOSSORÓ

O Instituto Agorasei, em parceria com a Rádio 96 FM de Natal, também avaliou a gestão do prefeito Allyson Bezerra (União Brasil).

Segundo os números da pesquisa, divulgados na noite desta segunda-feira, o atual mandatário de Mossoró tem sua administração aprovada por 84,3% dos entrevistados.

As pessoas ouvidas e que desaprovam a Gestão de Allyson somam apenas 11,5%. Os entrevistados sem opinião ou que não responderam totalizam 4,2%.

obre a pesquisa

A pesquisa foi realizada nos dias 20, 21 e 22 de abril passado e ouviu 800 eleitores de 16 anos de idade e acima, nas zonas urbana e rural do município de Mossoró. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3.4 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados totais da amostra. Está registrada no TSE com a identificação RN-07857/2024.