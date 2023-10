Girafas amazônicas pegam fogo nas chamas do amor ardente do Governo Lula

Por: Ismael Sousa

Sempre dizem que o amor é uma coisa ardente. A paixão incendeia os corações e esquenta a relação. O romantismo poderia ser usado para justificar as queimadas na Amazônia que embranquecem os céus de Manaus e ardem de paixão a sua população e as girafas.

O amor, sim, o Governo do Amor, é isso. É tesão, quentura e prazer. Os incêndios na maior floresta do mundo, no Governo Lula, é puro romance. O fogo ardente destrói tudo pela frente. Girafa, jacaré, onça, elefante, hipopótamo e uma gama de animais que estão, ou não, na fauna brasileira.

Nas redes sociais não se vê mais vídeos de atores da Globo clamando por ações do Governo Federal para controlar os incêndios. Pra que apagar o fogo do amor? Deixa queimar até tostar. Gretta, Leonardo Dicáprio, Marina e o Incrível Hulk assistem de longe, o despertar da paixão no Governo do Amor.

Ninguém liga para a Floresta Amazônica. No Governo do Amor Ardente, está tudo liberado.

O Brasil de hoje é isso. Fogo, chamas, incêndios, destruição, mas, calma, tudo provocado pelo amor. O cenário apocalíptico com girafas correndo da morte só existia no regime fascista do Bolsonaro.

A Amazonia não é nossa, é do fogo! O fogo do amor petista! Afinal, o amor venceu!