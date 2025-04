GLÁUCIO GARCIA É O MAIS VOTADO PARA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO RN COM AMPLA MAIORIA DE VOTOS

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) celebra um momento histórico de afirmação democrática com a eleição de Glaucio Garcia para eleição do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado. Com expressiva votação de 118 votos, contra 81 da promotora Iara Pinheiro, Glaucio obteve o apoio maciço de procuradores e promotores de Justiça, refletindo a confiança da classe em sua capacidade de conduzir a instituição com compromisso, transparência e responsabilidade social. A escolha aconteceu nesta sexta-feira (4), em votação online. Os nomes dos mais votados serão submetidos a pauta dúplice para a escolha da governadora Fátima Bezerra.

Com o lema “Experiência para Avançar” de Glaucio Garcia, o novo Procurador-Geral reforça que o papel democrático e institucional do MPRN se pauta pelos princípios da igualdade, da justiça social e do respeito às normas jurídicas. Em um processo transparente e representativo, a escolha mostra o compromisso do Ministério Público com a sociedade potiguar, reafirmando sua missão de defender os direitos fundamentais, o regime democrático e o Estado de Direito.

Compondo a chapa mais votada, a promotora de Justiça Juliana Limeira está com o nome para o cargo de Procuradora-Geral de Justiça Adjunta do RN, fortalecendo a representatividade e a pluralidade na gestão do MPRN. O resultado ao lado de Glaucio Garcia simboliza o fortalecimento da união institucional e da busca contínua por um Ministério Público cada vez mais eficiente, acessível e conectado com os anseios da população.

“Agradeço os 118 procuradores e promotores de Justiça pela escolha por meu nome e de Juliana Limeira, como nossa Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho, aliando a experiência em uma gestão efetiva com os avanços que tanto almejamos. Nossa proposta é a instituição cada vez mais forte, herdando as ações positivas da gestão de Dra. Elaine Cardoso, que tanto contribuiu para o desenvolvimento a PGJ”, agradeceu.