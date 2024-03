GOVERNADORA FÁTIMA BEZERRA PRESTIGIA INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE POLPA

A valorização e o fortalecimento da economia por meio da Agricultura Familiar ganharam destaque com o lançamento da Agroindústria de Polpa de Frutas, uma iniciativa realizada pela Prefeitura de Guamaré. O evento contou com a presença da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, reforçando o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável e a geração de oportunidades para as comunidades rurais.

Com um investimento total de R$ 638 mil, a Agroindústria de Polpa de Frutas oferece infraestrutura moderna para o processamento e armazenamento de produtos em câmara fria, além de instalações para serviços, banheiros e uma copa. Este empreendimento visa beneficiar diretamente 200 famílias dos assentamentos Santa Paz, Santa Maria 3, Umarizeiro e Lagoa de Baixo, contribuindo para o fortalecimento econômico e social dessas comunidades.

“Ao investir na agricultura familiar, estamos investindo no futuro sustentável do nosso estado. Este projeto não apenas impulsiona a economia local, mas também promove o emprego, a renda e a segurança alimentar das famílias agricultoras”, destacou a governadora Fátima Bezerra durante o evento.

A produção de polpas de frutas será conduzida pelas cooperativas locais, com a fábrica adquirindo a produção dos agricultores dos assentamentos para beneficiamento. Inicialmente, as polpas produzidas incluirão caju, umbucajá, manga e acerola, com capacidade máxima de mil quilos de polpa por dia.

“Esta nova fábrica de polpa vai beneficiar o agricultor, vai beneficiar a cidade de Guamaré, vai beneficiar nossas escolas, nossos hospitais. Enfim, é uma obra fantástica, entregue ao povo, para o povo”, afirmou o prefeito Arthur Teixeira.

Além do impacto econômico, a Agroindústria de Polpa de Frutas representa um passo significativo na preservação e promoção dos sabores regionais. Ao valorizar os produtos locais, este projeto contribui para o fortalecimento da identidade cultural de Guamaré e região.

Assecom/PMG