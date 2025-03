GOVERNO PUBLICA EDITAIS DE CONCURSOS PÚBLICOS COM 565 VAGAS NA ÁREA DA SAÚDE DO RN

O governo do Rio Grande do Norte publicou nesta sexta-feira (7), no Diário Oficial do Estado, dois editais de concurso público para preencher cargos efetivos na Secretaria da Saúde Pública (Sesap). Ao todo, são oferecidas 565 vagas, com salários iniciais que variam de R$ 1.647,77 a R$ 4.270,05.

As inscrições estarão abertas de 10 de março a 14 de abril, enquanto as provas estão previstas para o dia 25 de maio de 2025. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior.

A aplicação deverá ocorrer em nove cidades: Natal, Caicó, João Câmara, Macau, Mossoró, Nova Cruz, Pau dos Ferros, São José de Mipibu e Santa Cruz.

Os editais oferecem 306 vagas para cargos de nível superior e 259 para cargos de nível médio e técnico, além de formação de cadastro de reserva.

Do total de vagas, 205 são para médicos de 44 diferentes especialidades, 54 para enfermeiros e 47 para demais cargos de nível superior. Quanto aos cargos de nível médio, 204 contemplam os técnicos de enfermagem, enquanto outras 55 vagas são para outros cargos distribuídos em 11 categorias diferentes.

O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

O processo seletivo será dividido em duas fases: a primeira é a aplicação das provas objetivas, enquanto a segunda será composta pela análise de títulos para os cargos de nível superior.

Você pode conferir os editais aqui.

G1/RN