Grave acidente com carro incendiado e vítima fatal na BR-304 entre Angicos e Assú

Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (17), na BR-304, entre os municípios de Angicos e Assú.

O acidente envolveu dois veículos, um Ônix e um Fiat Uno com placas de Cruzeta, que se chocaram frontalmente. Um dos carros, o Fiat Uno, pegou fogo.

Outros motoristas tentaram apagar o incêndio com extintores dos carros, mas não conseguiram salvar o condutor que morreu carbonizado preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu de Assú foram mobilizadas para a ocorrência.

Ismael de Sousa