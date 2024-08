Um grave acidente envolveu quatro veículos na manhã desta terça-feira (27) na BR-406, perto da cidade de Taipu. Segundo informações, a batida aconteceu no trecho conhecido como descida de Gameleiras no sentido Natal com um caminhão, uma kombi e um carro de passeio. Há informações de vítimas fatais. Equipes do SAMU e Polícia Rodoviária Federal estão a caminho do local.

