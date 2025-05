A cidade de Guamaré celebra seus 63 anos de emancipação política com uma grande festa no próximo sábado, 3 de maio, às 22h, na Orla Aratuá. A programação musical traz Bruninho Lins, Forró dos 3 e o show principal da cantora Fernandinha, destaque do forró nacional e aposta da produtora de Wesley Safadão.

