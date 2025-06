GUAMARÉ É HOJE UMA CIDADE QUEBRADA: FALTA DE PLANEJAMENTO, DÍVIDAS MILIONÁRIAS, PRECATÓRIOS ATRASADOS E POPULAÇÃO ABANDONADA

MATÉRIA DA SEMANA

A cidade de Guamaré, outrora próspera e cheia de possibilidades, vive um dos momentos mais difíceis de sua história. Afundada em dívidas milionárias, com comércio estagnado e cidadãos cada vez mais desamparados, o município enfrenta uma crise sem precedentes causada pela falta de planejamento e pela administração de um grupo familiar que, ao longo dos anos, negligenciou o futuro do povo.

Precatórios e falta de planejamento

Em um cenário de caos financeiro, Guamaré acumula passivos alarmantes. Fornecedores sem pagamento, direitos trabalhistas ignorados, servidores obrigados a recorrer à Justiça para receber o que lhes é devido. O resultado? Uma série de condenações judiciais que geraram inúmeros precatórios.

Para se ter ideia do endividamento, a cidade tem estimado uma dívida de R$ 23.455.781,37 (veja no link a lista de precatórios). Só de precatórios vencidos são mais de R$ 7 milhões (exatos R$ 7.104.678,64), correspondentes aos anos de 2023 e 2024, que não foram pagos até hoje pela administração municipal. Fato já externado pelo o vereador de oposição Edinor Albuquerque, na ultima sessão ordinária na câmara.

A tragédia anunciada deve ser consolidada com bloqueio das contas do município a qualquer momento pelo Tribunal de Justiça do RN, ante a falta de planejamento pela prefeitura.

E a curva da dívida deve ser mais ascendente quando forem incluídas novas condenações, fruto do rombo nas contas públicas deixadas pelo governo Arthur Teixeira, a qual o Prefeito Hélio Willamy silencia.

Arrecadações milionárias e a queda de receita

É mentirosa a informação que aponta que a queda na arrecadação é o principal fator para o caos no município.

Na verdade, essa alquimia decorre da falta de planejamento, da incapacidade administrativa, elementos que somados ao empréstimo de 52 milhões junto à Caixa Econômica Federal, transformaram o município num péssimo cumpridor de suas obrigações, que mesmo com dinheiro do empréstimo nos cofres não consegue impulsionar investimentos estruturais, lançando Guamaré no abismo da inadimplência e da instabilidade econômica.

Para entender o hoje é preciso olhar os últimos 10 anos, onde o atual Prefeito teve sob seu controle mais de R$ 2,3 bilhões de recursos públicos (exatos R$ 2.394.182.654,27), conforme apontam as leis orçamentárias municipais. Contudo, essa impressionante arrecadação não foi suficiente para evitar o endividamento extremo, tornando o cidadão menos digno e o futuro incerto.

Para se ter ideia do volume dos recursos, se todas as riquezas do município nesse período fossem divididas entre as 15.947 pessoas que compõe a população de Guamaré, cada cidadão receberia R$ 150.133,73.

Somente nos últimos 5 anos, pelas mãos de Eudes Miranda, Arthur Teixeira e ao final do atual mandato do Prefeito Hélio Willamy terão passados mais de 1,1 bilhão, perfeitos R$ 1.168.142.172,01.

Desemprego, Comércio Quebrado e a Perda de Esperança

Para além dos números, o reflexo da crise é evidente nas ruas. O comércio local agoniza, desempregados se multiplicam e o sentimento da população é de total abandono. Sem perspectivas de melhoria e com uma gestão incapaz de reverter o quadro, os moradores veem a cidade ruir diante de seus olhos.

“Quem gasta mais do que ganha, quebra. E é exatamente isso que está acontecendo com Guamaré. Hélio não sabe governar. Quando tem dinheiro não tem projeto, planejamento, não pensa o futuro; quando o dinheiro diminui, a população passa fome, porque não tem um prefeito que possa sair do buraco”, afirmou um popular. O impacto dessa irresponsabilidade administrativa se traduz em uma cidade falida, onde a desesperança já tomou conta do dia a dia da população.

Portal de transparência revela que Guamaré quebrou

Enquanto a população não conhece os números do desastroso governo de Arthur Teixeira. A revelação da falta de gestão está descrita no Portal de Transparência, especialmente quando se observa que o município tem empenhado até o presente momento R$ 152.345.021,07, restando liquidado o importe de R$ 83.275.824,36 e pago o valor de R$ 68.405.987,71.

É preciso esclarecer, que o empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Assim, quando o serviço for executado, o valor é liquidado e, quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.

Logo, considerando a execução das despesas até o presente momento é possível perceber um grande comprometimento das receitas municipais. Os dados apontam que em apenas 5 (cinco) meses, o valor liquidado em razão do empenhado correspondente a 55%. Já o valor pago em razão do empenhado aponta para cerca de 45% e, aquilo que foi pago pela administração em razão do liquidado está representado no percentual de 80%:

Assim, até o presente momento, o município já comprometeu R$ 152.345,021,07 das receitas públicas em apenas 5 meses. Em resumo: o município comprometeu 2/3 do orçamento estimado e somente pagou 1/3. Portanto, faltam 7 meses para se enfrentar com 1/3, o que em menos tempo consumiu com 2/3 dos recursos. Tudo sem planejamento e a custo do sofrimento do povo!

https://pmguamarern.transparencia.topsolutionsrn.com.br/despesa



Passados 5 meses, o que se observar é o mesmo retrato da gestão Arthur Teixeira. Afinal, Arthur é Hélio, Hélio é exatamente Arthur. Portanto, pouco adianta argumentar que Arthur era teimoso ou não lhe escutava, especialmente pelo fato do maior erro de Arthur ter sido exatamente escutar e seguir milimetricamente todas as orientações de Hélio.

Não adianta o prefeito Hélio Willamy transferir a responsabilidade para seus antecessores, que, por sinal, são, respectivamente, seu sobrinho e seu irmão.

Já passou do tempo do Prefeito Hélio Willamy reconhecer que está perdido, ter humildade e pedir socorro, uma vez não tem capacidade para imprimir mudanças urgentes, não tem sensibilidade para priorizar as reais necessidades da população e acima de tudo não tem competência para pensar no amanhã.

Guamaré não quebrou por acaso, quebrou porque não tem um gestor que saiba planejar, que governe com sabedoria, esquecendo um pouco a política, dedicando-se mais administração do que a perseguição.

Que Deus nos perdoe, que Deus tenha piedade de nós.

