GUAMARÉ E MACAU RECEBEM AÇÃO DA NEOENERGIA COSERN ENTRE OS DIAS 18 E 22; VEJA SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Os moradores das zonas urbana e rural de Guamaré e Macau, na Costa Branca potiguar, terão a oportunidade de trocar lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED em mais uma ação do Projeto Energia com Cidadania, da Neoenergia Cosern. A carreta estará posicionada na Comunidade Papagaio, em Macau, do dia 18 ao dia 20. Entre os dias 21 e 22, a carreta ficará posicionada na região central de Guamaré.

A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Cosern e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com ele, a distribuidora visa incentivar o consumo consciente de energia elétrica, reduzir a conta de luz e auxiliar no processo de descarbonização em sua área de concessão.

O uso de lâmpadas de LED traz uma série de benefícios, além de gerar economia de energia. Elas possuem maior vida útil, com duração de aproximadamente 25 mil horas, enquanto as lâmpadas fluorescentes duram, em média, 15 mil horas.

A tecnologia também causa menos impacto ambiental. O LED não possui elementos tóxicos na sua composição, ao contrário das lâmpadas fluorescentes que possuem mercúrio. Essa substância é geradora de resíduos prejudiciais ao meio ambiente quando descartada de maneira irregular.

Critérios para participar:

Ser cliente residencial ou rural-residencial;

Ser morador de comunidade popular ou estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);

Apresentar a conta de energia do mês anterior;

Não ter trocado lâmpadas em projetos da Neoenergia Cosern nos últimos 6 anos (limite máximo de 8 lâmpadas);

Entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 14W).

Cronograma

Macau / Comunidade Papagaio – Dia 18/03 das 14h às 17h;

Dia 19/03 das 08h30 às 17h;

Dia 20/03 das 08h30 às 10h;

Guamaré – Dias 21 e 22/03 das 08h30 às 17h.