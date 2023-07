Guamaré é uma cidade Empreendedora

Desde junho de 2022 que o SEBRAE/RN está em Guamaré desenvolvendo o projeto ‘Cidade Empreendedora’ que tem o propósito de direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do município, envolvendo diversos setores da sociedade.

As soluções de intervenção do SEBRAE/RN no município serão executadas ao longo de 18 meses. Essas soluções sofrem adequação conforme a necessidade verificada no Planejamento Estratégico com foco no Desenvolvimento Econômico.