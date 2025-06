GUAMARÉ EM VOO PERIGOSO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARECE AERONAVE SEM CONTROLE

Em meio ao caos administrativo e financeiro, a gestão do município de Guamaré se assemelha a um avião desgovernado, sem torre de controle, voando perigosamente baixo e com combustível no limite. O piloto experiente, mas ultrapassado, parece incapaz de atravessar a tempestade de crises que assola a cidade, repetindo erros do passado e deixando a população à mercê da turbulência.

Assim como uma aeronave depende de instrumentos precisos e um comando competente para evitar o desastre, uma prefeitura necessita de planejamento, transparência e eficiência. No entanto, a atual administração demonstra não dominar os “instrumentos de voo” da máquina pública, insistindo em decisões questionáveis, contratações acima da capacidade financeira do município e atrasos generalizados no pagamento de fornecedores e servidores.

Contratos na Contramão da Modernidade

É inacreditável.

Enquanto o mundo avança para soluções tecnológicas mais ágeis e econômicas, a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Turismo investe em serviços ultrapassados, como a contratação de telefonia fixa e móvel por R$ 128.400,00, em plena era da comunicação digital.

Melhor destinação dos valores

Se houvesse comprometimento do gestor com a dor do povo, recursos como esse poderiam ser empregados em áreas que a população necessite, pagamento dos professores que reclamam direitos não cumprido, salários atrasados do terceirizados e fornecedores, quem sabe até um transporte escolar digno.

O Povo na Expectativa de um Pouso Seguro

O blog já escutou na rua que até a gestão do ex-prefeito Dedé Câmara é melhor que a do Prefeito Hélio Willamy, tudo fruto do descontentamento popular com a atual administração, que parece não ter rota definida.

Se o “avião municipal” não corrigir seu curso urgentemente com responsabilidade fiscal, priorização de demandas reais e modernização de processos, o risco de uma colisão é iminente.

NOTA DO BLOG

Guamaré segue em voo cego, com passageiros desesperançosos e um piloto que, até agora, não mostrou habilidade para evitar o desastre.

Com o tempo fechado por nuvens carregadas, uma forte turbulência e uma gritante falta de habilidade, o piloto não consegue fugir das condições meteorológicas extremas, conduzindo a aeronave para uma falha total do sistema de navegação, com a triste expectativa de pane nos motores, a pergunta que fica é: haverá tempo para um pouso seguro, ou o número de vítimas será maior?

