GUAMARÉ FAZ ACORDO COM TJRN PARA PAGAMENTO DE MAIS DE R$ 1 MILHÃO E MEIO EM PRECATÓRIOS

A prefeitura de Guamaré, em acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), realizou uma audiência de conciliação nesta quarta-feira (03) para tratar do pagamento de dívidas antigas herdadas com precatórios.

A dívida total é de R$ 1.661.416,80 e será quitada pela prefeitura em oito parcelas mensais iguais a partir do mês de maio. Esse acordo beneficiará 45 credores, todos eles servidores do município.

A negociação representa uma resposta à espera de anos dos servidores e um ganho para o município, considerando que o valor circulará na economia local, gerando mais renda para o município.

