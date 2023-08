Guamaré festeja Nossa Senhora dos Navegantes como programação religiosa

A Vice-prefeita Eliane Guedes e secretários municipais participaram dos festejos em homenagem à santa padroeira dos pescadores

Celebrar Nossa Senhora dos Navegantes é uma tradição do município de Guamaré, devido à história de fundação da cidade que surgiu como uma vila de pescadores. A santa considerada pela igreja católica, mãe e protetora dos pescadores é venerada em cidades com tradição marítima. Em Guamaré, os festejos em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes iniciaram na última terça-feira (08) e seguem até o dia 15 de agosto, com uma programação religiosa que conta com procissões, novenas e missas na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Na noite da quarta-feira (09), a gestão municipal foi uma das homenageadas da festa, a Prefeitura Municipal de Guamaré representada pela vice-prefeita, Eliane Guedes e pelos secretários municipais e a Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Carlos Câmara e Diego de Lisete.

Os secretários municipais Fabrício Morais (Saúde), Marisa (Assistência Social), Andrezza Varella (Turismo), Edinho (Transportes), Deyvid Soares (Administração) e o Procurador do Município de Guamaré, Eider Mendes também prestigiaram a missa solene.

A programação acontece diariamente na igreja matriz, sempre à noite a partir das 19h com terço, a celebração da santa missa com padres convidados, encerrando na terça-feira, dia 15 com a Solenidade de Assunção de Nossa Senhora dos Navegantes, iniciando às 5h da manhã com a alvorada e café da manhã comunitário. O encerramento dos festejos acontecerá às 16h com a tradicional procissão fluvial e às 19h30 a celebração da missa.

