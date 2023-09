Guamaré foi o cenário escolhido para encerrar a Highlanders Kitetrip 2023

O grupo de 20 kitesurfistas chegou na praia do Minhoto na tarde da quarta-feira (21), encerrando o percurso de 300 km e seis dias de pura aventura pelo litoral norte potiguar. A viagem teve início no dia 16, saindo da praia de Barra do Rio, passando por Maracajaú, Perobas, São Miguel do Gostoso, Caiçara do Norte e Galinhos. A recepção contou com a parceria da Prefeitura de Guamaré, e patrocínio de empresas locais.

De acordo com o organizador, o evento foi um sucesso. “Esse é primeiro evento de longa distância que nós realizamos e fomos muito recepcionados aqui em Guamaré. Agradeço a apoio dado pela Prefeitura e Secretaria de Turismo”, declarou Bruno Ribeiro.

O município de Guamaré está localizado geograficamente em um dos melhores locais para a prática de esportes aquáticos, como kitesurf e windsurf e a prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, busca posicionar a cidade como destino turístico para este público. Além do apoio da prefeitura, o evento contou com a parceria do Varanda do Açaí e do Restaurante e Pizzaria Águas de Maré. “Guamaré é visitada por pessoas que praticam kitesurf, aos poucos vemos o crescimento desse público que é incentivado com a chegada de empresas como a Highlanders. A Prefeitura apoia ações como essa com o objetivo de fortalecer o turismo da nossa cidade”, destaca a secretária de Turismo, Andrezza Varella.

Assecom/PMG