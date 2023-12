Governadora Fátima Bezerra e Prefeito Arthur Teixeira assinam ordem de serviço de obras na RN-401

A Governadora do Estado, Fátima Bezerra, e o Prefeito Arthur Teixeira anunciaram hoje o início das obras de reconstrução e alargamento da RN-401 (Rodovia João Pedro Filho) durante uma solenidade no Centro de Convenções de Guamaré. A população local compareceu em massa para prestigiar a assinatura da ordem de serviço, marcando um momento significativo para o município.

A RN-401, que conecta o entroncamento da BR-406 à sede do município de Guamaré, desempenha um papel vital no transporte diário de petróleo e gás do polo da Petrobras para Natal e outros estados. Com uma média de 100 carretas por dia, a restauração desta rodovia é uma necessidade urgente, e os residentes de Guamaré esperam por essa obra há mais de duas décadas.

A Governadora Fátima Bezerra anunciou o início das obras para a próxima segunda-feira (18), com o levantamento topográfico do terreno. Ela reforçou seu compromisso, declarando: “Palavra dada para mim é palavra cumprida”, e confirmou que as máquinas estarão em Guamaré já em 3 de janeiro, com a meta de concluir a obra no primeiro semestre do próximo ano.

A RN-401 é estratégica para o escoamento diário de petróleo e gás, sendo responsável por facilitar o transporte do polo da Petrobras para diversos destinos, incluindo Natal.

Em junho de 2022, o Governo do RN assinou um termo de parceria e convênio de delegação de competência com a Prefeitura de Guamaré, referentes à restauração da RN-401, no trecho entre a BR-406 e a RN-221. Nessa parceria, ficou acordado que parte da obra seria realizada pela Prefeitura de Guamaré (3,6 Km), e a outra parte (8,4 Km) pelo Governo do Estado, através da SIN e DER.

De acordo com a diretora do DER, Natécia Nunes, a obra foi licitada em R$ 19.304.668,78 milhões. A empresa 3R comprometeu-se a contribuir com R$ 12 milhões durante os primeiros três meses, sendo a primeira parcela já paga em dezembro.

Durante a solenidade, o Secretário de Infraestrutura do Estado, Gustavo Rosado Coelho, explicou que a estrada será “restaurada com adequação de capacidade”. Isso incluirá não apenas a recuperação do piso, com a substituição da base e sub-base, mas também o alargamento da plataforma, faixas de rolamento e a instalação de acostamentos. A adequação de capacidade visa acomodar o tráfego pesado, especialmente das carretas que se destinam à refinaria Clara Camarão.

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, reconheceu o compromisso da Governadora Fátima Bezerra e de sua equipe em viabilizar o projeto em 24 meses. Ele expressou sua gratidão em nome da população, destacando a importância da obra para a segurança, desenvolvimento econômico e turismo em Guamaré.

A solenidade contou com a presença dos secretários municipais e estaduais, representantes da empresa licitada para executar a obra, diretores de 3R Petróleo, o presidente da Câmara Municipal, vereadores, o vice-governador Walter Alves e os deputados estaduais Hermano Morais e Ubaldo Fernandes.

Investimentos Adicionais para Guamaré e Região

A Governadora Fátima Bezerra também anunciou que, no próximo dia 22, uma sonda de perfuração de petróleo da Petrobras chegará ao Rio Grande do Norte. Essa sonda explorará a abertura de novos poços em águas profundas nos municípios de Guamaré e Macau. Desde 1996, não são abertos novos poços no Rio Grande do Norte, e estudos indicam um potencial superior ao que foi extraído nos últimos 40 anos. A Governadora destacou que isso marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento, gerando oportunidades de emprego, riquezas e royalties adicionais para os municípios.

Assecom/PMG