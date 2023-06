Guamaré mantém invencibilidade e empata com Goianinha em jogo polêmico

Um jogo dramático, cheios de lances polêmicos, gols perdidos e jogadas incríveis durante os noventa minutos de bola rolando. A raça e o bom toque de bola marcou o clássico na manhã deste domingo (04), entre a seleção de veteranos de Guamaré Brisa do Mar, contra a seleção União de Goianinha.

No primeiro tempo, a seleção de Goianinha teve mais a posse de bola, jogou melhor, mas parecia o Barcelona em campo e tudo conspirava para uma goleada, porque aos 22 minutos abriu logo o placar com o atacante Aldo com um toque de letra, o homem gol.

O time se preparou e treinou durante toda semana, mas o técnico Bill não imaginava que na segunda etapa seu time perderia rendimento, e iria precisar de mais gás para manter o placar e segurar o jogo, para sai de Guamaré com a vitória no bolso.

Durante todo o tempo, o jogo ficava cada vez mais acirrado, a pressão dos dois times foi intensa em busca do gol, muitas faltas e os jogadores de Goianinha reclamaram muito da arbitragem.

Os atacantes do Brisa do Mar desperdiçaram muitos gols praticamente feitos dentre da grande área, até um pênaltis foi perdido. Na segunda etapa a seleção de Guamaré jogou melhor, e consegui aos 35 minutos empatar o jogo num gol de vídeo game com GM Irajan, mas conhecido por Índio.

Desportista nato e com seu jeito de conduzir a bola no meio de campo armando as jogadas, Hélio defendeu seu munícipio no peito e na raça, ajudando a seleção do Brisa do Mar a manter a invencibilidade dentro de casa.

Uma partida que terminou empatada 1×1, mas com muitas polêmicas e provocações entre os jogadores do Brisa e de Goianinha. A seleção do Brisa do Mar sentiu a falta na partida do atacante Eudes Miranda. Após o jogo, os atletas se confraternizaram, em sinal de respeito entre os jogadores.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: