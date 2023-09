Guamaré no TOPO mais uma vez na modalidade de Taekwondo

Hoje é uma data comemorativa para o Taekwondo Mundial (04/09), e também para o Team AGT Guamaré, que comemora a conquista da primeira medalha internacional da modalidade no município nos jogos Pan-americano de 2017.

Assim, como também preenche o esporte guamareense. O início do segundo semestre 2023 tem sido bastante produtivo para o Taekwondo do projeto Formando Campeões, com a classificação de atletas para formar a seleção do Estado e assim representar os jogos escolares no Juverns.

Jogos que forma a seletiva para o super campeonato Brasileiro realizado em Fortaleza-CE. O Taekwondo junto aos cinco atletas que ocuparam as respectivas vagas nas categorias sub 21, Adulto e Master.

Os campeões trouxeram na bagagem 3 medalhas, sendo, 2 de ouro e 1 bronze. Entre os 1.900 atletas que estiveram em disputa nos 5 dias de competição.

Os atletas Edilson Bernardo, Adriana Silva, e Ranny Cleide Oliveira, foram os medalhistas Brasileiros dos atletas de Guamaré, que formaram a seleção Potiguar composta por 130 atletas, e 10 técnicos.

Jailson Martin e yzamara Miranda estiveram na competição, mas não conseguiram passar de fase. A missão agora fica com o jovem Jhuan que disputará a etapa nacional do Juverns em Brasília DF na categoria de 12 a 14 anos.

A preparação dos atletas continua com foco nos eventos regionais, e a Copa do Brasil que acontecerá em Maringá- PR.

Nota do Blog: Parabéns campeões!