Guamaré presente no Seminário Estadual de Enfrentamento a violência contra a pessoa idosa

A Secretária Municipal de Assistente Social de Guamaré, Marisa Rodrigues, participou nesta terça-feira (25/07), da abertura do Seminário Estadual de Enfrentamento a violência contra a pessoa idosa no Rio Grande do Norte, na escola de governo, representando a presidente Dayse do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social-Coegemas. O evento discutiu a criação de um fluxo de atendimento intersetorial para a pessoa idosa vítima de violência.