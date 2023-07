Guamaré realiza formação continuada dos trabalhadores da Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Guamaré realizou mais uma capacitação através do CapacitaSUAS municipal, visando fortalecer e ampliar a qualificação e educação permanente aos trabalhadores e gestores desta política pública, buscando o aprimoramento e melhoria na prestação e oferta dos serviços socioassistenciais. A ação aconteceu durante os dias 18 e 19 de julho de 2023, no Centro de Convenções de Guamaré.

A formação integra as ações do Plano de Ação do Programa de Fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (PROCAD/SUAS), o qual visa fortalecer a capacidade institucional do atendimento integral e cadastramento das famílias vulneráveis no Cadastro Único. Também motivada pela necessidade de atualização, tendo em vista as mudanças nos programas sociais como o Bolsa Família, as demandas do Cadastro Único no território.

Assecom/PMG