Guamaré recebe edição do Justiça na Praça nesta quarta e quinta-feira; Prefeitura e Câmara são parceiros

O Programa Justiça na Praça, iniciativa da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN), coordenada pela desembargadora Maria Zeneide Bezerra, chega mais uma vez em Guamaré, por meio da parceria do Tribunal de Justiça do RN com a Justiça do Trabalho, Prefeitura e Câmara Municipal.

Nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22 de junho, o programa vai oferecer uma série de serviços para a população de forma gratuita. Na Câmara Municipal, serão feitas audiências de conciliação e ajuizamento de ações do Tribunal de Justiça e da Justiça do Trabalho.

Durante a ação serão emitidos RG e Carteira do Trabalho gratuitamente. Na programação também haverá casamento comunitário, consultas médicas e odontológicas, além de informações sobre programas sociais do governo e alistamento militar, entre outros serviços.

