Guamaré recebe espetáculo “Auto-retrato” da bailarina potiguar Erika Rosendo

Guamaré é uma das cidades contempladas com a apresentação do espetáculo “Auto-retrato” que será apresentado também nas cidades de Martins e Natal. O projeto foi contemplado no Prêmio Funarte de Circulação e Difusão da Dança 2022, para execução em 2023 protagonizado pela bailarina e coreógrafa potiguar Erika Rosendo. Em Guamaré, o espetáculo será apresentado nesta sexta-feira (16/06), às 19h30 no Centro de Convenções com entrada gratuita.

Em abril, “Auto-Retrato” passou por Paraopeba, Sete Lagos e Belo Horizonte, em Minas Gerais; e em maio, por Garuva, Blumenau, Florianópolis e Joinville, em Santa Catarina. Todas as apresentações do espetáculo “Auto-Retrato” (grafado assim mesmo, com hífen, usando de licença poética, para não cair na fácil dedução de uma autodescrição), com concepção e direção assinadas por Jussara Xavier (Florianópolis/SC), têm entrada gratuita e classificação Livre para todos os públicos.

Nascida em Natal, foi na capital potiguar que Erika Rosendo deu seus primeiros passos no mundo da Dança, aos 4 anos de idade. Formou-se bailarina pela Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, ingressando na Cia. de Dança do Teatro Alberto Maranhão de 2001 a 2006.

AUTO-RETRATO

O espetáculo “Auto-Retrato” tem o como proposta um jogo autorreflexivo, onde o corpo busca uma percepção e leitura de si, a recuperação e construção de uma identidade móvel e movente, em que a artista combina reconhecimento e estranhamento, lançando possibilidades de presença num modo pessoal chamado dança. Criado em 2008, ao longo dos anos o espetáculo foi amadurecendo junto com a intérprete, sofrendo, como ela mesma sofreu, as transformações decorrentes de um tempo que passa e deixa suas marcas, no corpo e na alma, e, muito mais, na própria percepção de si mesma.

SERVIÇO / ESPETÁCULO

Guamaré

Quando: 16/06 – Sexta -feira

Onde: Centro de Convenções “Vicente de Brito Miranda” de Guamaré (Rua Aratua, Guamaré)

Horário: 19h30

Ingressos: Retirada de ingressos gratuitos no Sympla a partir do dia 12 de junho – https://www.sympla.com.br/evento/auto-retrato-natal/2018752

Assecom/PMG