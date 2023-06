Guamaré recebe o programa Justiça na Praça nesta quinta, 22

Nesta quinta-feira (22) você é nosso convidado para participar do mutirão de cidadania. O Programa Justiça na Praça chega à Guamaré trazendo atendimentos jurídicos, divórcio consensual, audiências de conciliação, regularização de título de eleitor, mudança de domicílio eleitoral, emissão de RG, atendimento médico, higiene bucal, vacinação, espaço kids e muitos outros serviços.

O Programa Justiça na Praça é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), em parceria com a Prefeitura de Guamaré e Câmara Municipal.

A ação acontece ao longo desta quinta-feira (22) em três polos: Centro de Convenções, Câmara Municipal e Escola Legislativa/Central da Cidadania.

A iniciativa promove a cidadania realizando um mutirão de serviços à população unindo a Prefeitura de Guamaré, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Eleitoral (TRE), Assembleia Legislativa, ITEP e Procon.

Casamento Comunitário