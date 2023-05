Guamaré recebe pela segunda vez o Programa Justiça na Escola

A educação em valores humanos é a base da cidadania. Neste contexto, os professores, coordenadores e gestores do município de Guamaré participaram nos dias 25 e 26 de maio da formação do Programa Justiça e Escola, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A capacitação foi realizada na Escola Municipal Professor Antônio Teodorico, localizada em Salina da Cruz.

A formação contou com diversas atividades e dinâmicas em grupo. Os educadores foram submetidos a momentos de reflexões, conversaram e discutiram sobre os valores da autoestima, autenticidade, maturidade, respeito, amor por si mesmo e humildade.

Programa Justiça e Escola

O Programa Justiça e Escola é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em parceria com a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Educação e Cultura e tem como objetivo a implementação de uma proposta educativa pautada em valores éticos e de cidadania, respaldada na metodologia – “O Caráter Conta”, com intenção de mediar e explorar os conteúdos dos pilares: Respeito, Responsabilidade, Zelo, Cidadania, Senso de Justiça e Sinceridade.

As ações do Programa Justiça e Escola envolvem formação pedagógica para os professores da rede, formação anual para coordenadores e gestores pedagógicos, oficinas temáticas nas escolas, seminários, intercâmbios pedagógicos, palestras, encontro com os pais e familiares e visitas técnicas nas unidades de ensino.

As ações formativas dão suporte técnico e estratégico para os professores e demais profissionais da rede municipal de ensino, contribuindo para implementação de uma cultura de paz e para a formação cidadã.

Assecom/PMG