GUAMARÉ SE DESPEDE DE ANTERINO BARBOSA

Foi sepultado no final da tarde desta segunda-feira (07), no cemitério São João Batista em Guamaré, o corpo do ex-vereador Anterino Barbosa de Miranda, mas conhecido por Seu Anterino. A cidade se despediu de uma figura ilustre do município.

A população compareceu ao velório no anexo da Câmara Municipal, o local ficou pequeno pra tanta gente. A comoção aflorou no cortejo a caminho do cemitério pela Rua Monsenhor José Tibúrcio.

Familiares e amigos compareceu e não contiveram as lágrimas no último adeus a um homem de bem. Seu Anterino sempre foi um cidadão respeitado e generoso, um politico de serviços prestados ao município.

Ele partiu para mais perto do pai celeste deixando família e um montão de amigos conquistados ao longo dos anos. Autoridades politicas e religiosas compareçam ao velório e sepultamento para prestar homenagens, e dar seu último adeus ao Seu Anterino.

Que Deus o guarde em um bom lugar de acordo com o tamanho da sua bondade. A Guarda Municipal apoiou na organização do cortejo com batedores do inicio ao sepultamento.

