Guamaré tem paradesporto!!!

Guamaré foi muito bem representado pelo aluno Miguel Hudson da Escola Municipal Profª. Maria Madalena, nas paralímpiadas escolares que aconteceu no Belém do Pará, no período de 8 a 12 de Agosto.

O jovem atleta disputou a competição na modalidade de Atletismo, realizando as provas de 150m rasos e salto em distância. O pódio não veio por pouco, mas ele conquistou a 4° na classe T20(deficiência intelectual),com uma marca de 4,16cm.

Vale ressaltar que Miguel participa das competições escolares convencionais (JERNS E JUVERNS),onde já foi campeão na inter regional na cidade de Assú e bronze na etapa final dos JERNS em Natal, ambas na prova do revezamento 4×60 rasos.

A participação na etapa nacional mostra que o trabalho desenvolvido no esporte escolar está vivendo o seu melhor momento.

Esse momento só foi possível graças ao empenho coletivo e principalmente a boa conexão entre as secretarias de educação, esportes e saúde.

“A sensação de participar das paralímpiadas é única, um marco para minha carreira profissional. O atletismo de Guamaré tem vivido um excelente momento, uma semente plantada há 5 anos atrás e que hoje estamos colhendo os frutos. O Miguel é um fruto desse projeto, para quem não sabe Miguel é autista, o que não interfere em nada na sua potencialidade e performance nas pistas. Estou extremamente orgulho do meu aluno. Acredito muito que nas próximas edições da competição teremos outros representantes, além de Miguel Hudson”. Comentou Francijanio Soares.

O apoio da prefeitura municipal de Guamaré foi de extrema importância. A começar pelo prefeito Arthur Teixeira, o secretário de educação, Renato Dantas, a coordenadora de educação física, Naire Machado, a diretora da Escola Maria Madalena, Dore Fonseca, a professora do MUMESP, Mariana, ao coordenador de transporte, Aldair, a secretária de esporte e lazer, Larissa Mayara, e por fim, ao secretário de saúde, Fabrício Morais.