Guamaré tem projeto selecionado para o XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

Na última quarta-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré, representada pelo secretário Fabrício Morais e pela coordenadora da Atenção Básica, Nathália Brito, participou da etapa estadual da 18ª Mostra Brasil aqui tem SUS e Oficina Imuniza-SUS. Na ocasião, os gestores municipais receberam a certificação de dois trabalhos: “O Caminho da Integralidade aplicando o prontuário eletrônico como meio: uma experiência em Guamaré e o projeto “Imunizar para proteger o nosso povo”.

O sucesso na ação: “O Caminho da Integralidade aplicando o prontuário eletrônico como meio: uma experiência em Guamaré, classificou o município para o XXXVII Congresso CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde, que acontecerá em Goiânia/GO entre os dias 16 e 19 de julho deste ano.

Para o secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, a certificação é o reconhecimento do trabalho realizado. “Em Guamaré a saúde é levada a sério, com muito zelo e responsabilidade na gestão dos recursos, garantindo os serviços e ampliando o atendimento com o foco no atendimento ao usuário. Essa é a orientação do prefeito, Arthur Teixeira, garantir à população o direto aos serviços de saúde em toda a sua complexidade, respeito ao usuário”, explica.

Assecom/PMG