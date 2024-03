GUAMARÉ TEM VEREADOR ATUANTE E COMPROMETIDO COM SEU POVO!

Chegando ao fim de seu primeiro mandato legislativo na Câmara Municipal de Guamaré e, guardando grandes expectativas para renovação, o vereador Diego Miranda, mas conhecido por Diego de Lisete, continua sendo um dos nomes de maior atuação no parlamento.

O vereador vem mantendo o nível em apresentação de proposituras, se destacando como parlamentar com mais requerimentos feitos e aprovados na atual legislatura.

Um parlamentar jovem, inteligente, família, de muitos amigos e orgulhoso de suas origens, é neto de um ex-prefeito de Guamaré e filho da professora e ex-vereadora, Lisete Negreiros. Composição perfeita, que levou Diego a Câmara Legislativa pelo voto do povo, sendo o segundo vereador mais votado na cidade.

Um vereador que raramente falta as sessões e que demonstra ter entrado na política para servir ao povo, seguindo os passos dos seus familiares. Um político aberto ao diálogo e que tem as portas de seu gabinete escancarada para receber o povo.

No campo dos projetos municipais, o vereador é autor de requerimentos e projetos de leis que sempre contribuíram para melhorar a vida dos guamareenses.

Os anais da câmara e de suas redes sociais no instagram são provas vivas de sua atuação como representante do povo na Câmara. Atuação que não se resume a fiscalização, mas, também, em demonstrar uma estreita relação com a população, ouvindo e sanando seus asseios e perspectivas.

Legislar, fiscalizar e organizar a sociedade são os eixos que guiam o mandato do vereador Diego de Lisete. Aqui pra gente… Não sou seu eleitor, mas como cidadão tenho muito orgulho do trabalho em prol do povo, herança de sua mãe Lisete e seu pai Ubaldo, formando uma base sólida que o povo abraça e confia.