Guamaré terá representante no esporte de atletismo em Brasília

O esporte de Guamaré continua formando campeões, desta vez foi a atleta Ketilly Iasmim de 13 anos de idade, aluna da Escola Municipal Profª. Maria Madalena da Silva. Ela se consagrou bicampeã da etapa estadual do JUVERNS no atletismo.

A atleta foi ouro nas provas dos 80m e 150m rasos. A competição aconteceu na pista de atletismo da UFRN em Natal nos dias 24 e 25 de agosto, agora ela vai representar o município de Guamaré no JEBS (Jogos Brasileiros Escolares), evento que acontecerá no próximo mês de novembro na cidade de Brasília.

“Eu não canso de repetir, que Guamaré concentra vários talentos no atletismo. A conquista de Ketilly mostra isso, ela surgiu 2019 e a cada ano tem evoluído bem a sua performance. Ano passado ela se classificou para o Jebs no RJ e chegou a final ficando na 6° colocação. Esse ano a cidade cede é Brasília, estamos confiante que ela possa alcançar um excelente resultado. Apartir de agora teremos dois meses para se preparar até o brasileiro e vamos nos concentrar nos treinamentos”. Comentou o Profº. Francijanio Soares

O esporte escolar tem recebido todo o apoio e suporte da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação, que vem acreditando no poder transformador do esporte, e educação na vida dos jovens talentos do município que continua formando campeões.