Guarda de Macau recebe treinamento de instrutores da GMG para utilizar arma de choque Spark

O prefeito de Macau José Antônio participou na manhã desta segunda-feira (18), da solenidade de abertura do início da capacitação de 39 Guardas Municipais, para uso das pistolas menos letais “Spark”. O equipamento é utilizado em ocorrências e delitos que não necessitem do uso da arma de fogo.

A parceria entre a Prefeitura Municipal de Guamaré, e a Prefeitura Municipal de Macau, entre as duas instituições de segurança pública, fortalece o elo entre as duas prefeituras da região salineira, numa área de segurança que é de extrema importância para a população.

O treinamento será ministrado pelos instrutores: GM Alexsandro, GM Santos e GM Braz, que fazem parte da Guarda Municipal de Guamaré. A instituição de segurança utiliza o armamento não letal desde o ano de 2011, auxiliando nas ações da segurança pública na terra do ouro negro.

Além do prefeito José Antônio, o evento de abertura ainda contou com a presença do o chefe do Gabinete Civil de Macau, Rodrigo Matheus Menezes, o Subtenente PM Jonhny Cruiff, comandante do 3ª Pelotão de Policia Militar de Guamaré, o Secretário de Segurança de Guamaré, Francinilson Cabral, o Comandante da Guarda Municipal de Guamaré, Jabnean Batista, o comandante da Guarda Municipal de Pedro Avelino, Gledson Galdino Bezerra, e o comandante da Guarda Municipal de Macau, Junior Miguel.

O curso será realizado no período de quatro dias, e contará na programação com atividades teóricas e práticas. O Subcomandante Jabnean Batista, disse que este treinamento com a Guarda Municipal de Macau, é uma iniciativa de uma parceria entre as duas corporações.

Disse ainda que: “Vamos intensificar a capacitação dos guardas para garantir que o manuseio das armas menos letais seja feito com segurança para o próprio efetivo e para a população. Com essa capacitação, a Guarda Municipal estará apta para utilizar a pistola taser, e oferecer mais segurança aos macaueenses e visitantes”, comentou.

Desde que manejada corretamente, a Spark pode auxiliar os agentes de segurança na imobilização de criminosos. A pistola de marca brasileira de 50 mil volts, é uma arma de choque não letal, capaz de paralisar a pessoa através de choque elétrico com descarga de 5 mil volts. O dispositivo pode eletrocutar alvos até sete metros de distância. Um tiro da “Spark” dispara dois dardos que paralisam o indivíduo por até cinco segundos através de choque elétrico.

O curso está previsto para ser concluído na próxima quinta-feira, dia 21.