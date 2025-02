GUARDA MUNICIPAL ATUA EM OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

A Guarda Municipal de Guamaré atendeu, na tarde deste domingo (16), a uma ocorrência de acidente de trânsito na RN-401, nas proximidades do Conjunto Paulo Bento. A equipe foi acionada após um homem, identificado como José de Melo e Silva, perder o controle da motocicleta e sofrer uma queda.

Ao chegar ao local, os agentes realizaram o controle do tráfego e o isolamento da área para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Diante da gravidade da situação, a equipe acionou imediatamente o serviço de emergência do hospital municipal, que prestou os primeiros socorros à vítima até a chegada da ambulância. O motociclista sofreu uma fratura no braço e algumas escoriações, mas permaneceu consciente e não corre risco.

Segundo o comandante o Sr. Jabneã Batista, a rápida resposta e a atuação eficiente da Guarda Municipal foram essenciais para garantir o atendimento necessário, demonstrando, mais uma vez, o compromisso da corporação com a preservação da ordem pública, a segurança viária e a proteção da população. A Guarda segue atenta e pronta para agir, garantindo um ambiente seguro para todos.

Com informações da GMG