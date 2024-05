A Guarda Municipal do município de Poço Branco na região do Mato Grande vai ganhar uma viatura zero blindada. Será o primeiro município no Rio Grande do Norte, e o 2º no nordeste a dispor de uma viatura blinda.

A aquisição é fruto de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Benes Leocádio, parceiro da gestão do prefeito Edinho. O anúncio desse benefício foi feito pela prefeitura em suas redes sociais.