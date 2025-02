GUARDA MUNICIPAL IDENTIFICA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL EM GUAMARÉ

Na manhã deste sábado (01), o Destacamento Ambiental da Guarda Municipal de Guamaré, recebeu uma denúncia anônima que havia dois homens realizando o corte irregular de mangue na praia do Queimado.

Uma força tarefa foi montada para averiguar a ocorrência, entre a Guarda Municipal e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a secretária da pasta, Mohana Arnoud, acompanhou a equipe. Tendo em vista que, a denúncia configura em um crime ambiental conforme previsto no Código Florestal Brasileiro, na Lei Federal n° 12.651/12, que trata da preservação de áreas de mangue e praias.

Guamaré é uma cidade linda por natureza e extensa com belíssimas praias e manguezais. Toda extensão do mangue servem como proteção e barreiras naturais contra a erosão do mar.

Ao chegar ao local, os agentes da GM constatou a extração ilegal da vegetação, ao todo, cerca de 20 espécies nativas foram cortadas pelos os criminosos, que conseguiram se evadir do local antes da chegada dos agentes.

Segundo o Comandante da GM, Jabnean Batista, “a participação da população na fiscalização é muito importante para as forças de segurança. Com a denúncia que recebemos hoje, podemos agir mais rápido, e evitar crimes, protegendo os manguezais. A GM irá intensificar o patrulhamento em dias e horários alternados em toda área, com o objetivo de coibir futuras práticas de extração ilegal de vegetação nativa”, comentou.

Para denunciar a prática de crime ambiental, qualquer cidadão pode ligar ou enviar mensagem através do WhatsApp (84) 99934-9968 – 999349945, e informar o tipo de delito e o local para que os guardas municipais sejam acionados e inibam a ação criminosa.

O infrator flagrado cometendo crime ambiental responde administrativamente e criminalmente pelo crime cometido. A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.