Guarda Municipal prende homem em flagrante por furto em Guamaré

Noite movimentada na área da segurança pública. Hoje por voltas das 20h a Guarda Civil Municipal de Guamaré, foi acionada através do telefone funcional do plantão, de uma ocorrência de furto ocorrida no estabelecimento comercial, localizado no mercado público da cidade.

O indivíduo de 28 anos já identificado pelos os agentes foi descoberto enquanto tentava furtar diversos produtos alimentícios em um estabelecimento comercial. Populares ao perceber a ação criminosa, de logo cercou o indivíduo e ligou para o plantão da GM, que ao chegar ao mercado prendeu o acusado em flagrante.

A prisão ocorreu sem resistência e os bens furtados foram recuperados. O acusado de logo foi conduzido a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o competente delegado Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça.

Segundo o Comandante da GM Jabnean Batista, “A presença constante e atuante da Guarda Municipal com o trabalho ostensivo e preventivo, é essencial para o fortalecimento da segurança pública e para o combate à criminalidade no município, garantindo a proteção do patrimônio público, dos direitos e da qualidade de vida de cada cidadão. Assim que a equipe recebeu a ligação chegamos ao local em poucos minutos, e conseguimos prender o acusado com êxito”, comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Guarda Civil Municipal no combate a crimes na cidade a preservação do patrimônio público, enviando através do WhatsApp ou ligação da GM (84) 99934-9968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações. A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informação da Guarda Municipal