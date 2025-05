GUARDA MUNICIPAL PRENDE HOMEM POR DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM GUAMARÉ

Noite movimentada na área da segurança pública em Guamaré, por volta das 20h desta quinta-feira (01), agentes da Guarda Municipal de Guamaré, foram acionados pelo plantão, para conter um homem que estava em desequilíbrio mental danificando o patrimônio público na rodoviária da cidade.

De logo, uma guarnição deslocou-se até o local, e conseguiram conter e prender o indivíduo nas imediações do terminal, ele se encontrava em estado de fúria. Durante a abordagem, o homem demonstrou agressividade, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Manoel Lucas de Miranda para o exame de corpo e delito.

Segundo o Comandante da Guarda Municipal, Jabnean Batista, “O acusado foi identificado pelos agentes, ele é residente da cidade de João Câmara, não se sabe ainda o que ele estava fazendo na cidade. Logo após o atendimento na unidade hospitalar, ele foi encaminhado pelos os GMs a 61ª da Policia Civil, onde foi lavrado Boletim de Ocorrência por dano ao patrimônio público. O mesmo ficou à disposição da Polícia Judiciária”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Guarda Civil Municipal no combate a crimes na cidade a preservação do patrimônio público, enviando através do WhatsApp ou ligação da GM (84) 99934-9968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações. A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informação da Guarda Municipal

