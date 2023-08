Guardas Municipais participam de capacitação sobre Lei Maria da Penha

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Segurança pública e Defesa Patrimonial, realizou na manhã desta quarta-feira (23), no Centro Tecnológico de Guamaré – (CTG), curso de capacitação para a Guarda Civil Municipal, visando capacitá-los acerca de como atuar em casos que corroborem o uso da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Esteve presente ao encontro, o secretário de segurança e defesa patrimonial, Francinilson Nunes Cabral, e o comandante da Guarda Civil Municipal Jabnean Batista. O Poder público une forças e promove aperfeiçoamento aos agentes de segurança do município.

Os palestrantes foram: Dr. Sandro Régis – delegado regional, Adeângelo de Melo Cruz – Delegado de Polícia Civil e Titular da Delegacia Municipal de Macau, e em substituição na Delegacia Especializada em Atendimento à mulher, e a Policial Civil Taianny Caern.

O público alvo da palestra foi direcionado aos supervisores da Guarda Civil Municipal, e teve como objetivo trazer respostas de êxito para a população, tornando os profissionais capacitados a atuarem dentro do município de forma precisa, estando amparado em lei, proporcionando segurança e proteção aos munícipes.

Segundo o secretário Francinilson Cabral “O intuito da capacitação foi trazer as informações referentes a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência, como a Patrulha Maria da Penha, atua na fiscalização dessas medidas e como o agente pode fazer no atendimento das ocorrências de violência doméstica, dando o auxílio, e realizando todos os procedimentos, que a mulher precisa passar até chegar o momento de receber a medida protetiva e entrar na fiscalização dela. A capacitação foi rica para que a lei seja cumprida, e a mulher vitima de violência protegida pelos os agentes de segurança do município”. Comentou.