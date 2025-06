GUSTAVO MIOTO É A GRANDE ATRAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE GALINHOS 2025

No dia 2 de agosto de 2025, o cantor Gustavo Mioto sobe ao palco da tradicional Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Galinhos, no litoral Norte do RN. O evento aberto ao público pretende atrair milhares de visitantes ao município para uma noite de shows e valorização da cultura local. Também estão confirmadas as apresentações de Limão com Mel, Forró dos 3 e Mar de Mel.

A festa, que já é um marco no calendário cultural da cidade, ganha em 2025 uma estrutura especial e reforça sua vocação para o receber grandes shows. Além de movimentar a economia local, gerando renda para comerciantes, ambulantes, pousadas e prestadores de serviço, o evento fortalece o sentimento de pertencimento da população e projeta Galinhos como destino turístico organizado, receptivo e cheio de identidade.

“Nossa terra, nosso povo, nossa maior festa. Esse é o espírito que nos move. Cada detalhe está sendo preparado com muito cuidado para que a Festa da Padroeira seja um momento de união, orgulho e acolhimento. Galinhos é uma cidade que tem fé, tem talento e tem futuro. E é isso que queremos mostrar para o estado inteiro”, afirma o prefeito Hudson Matias.

Além dos shows do dia 2, a programação da Festa da Padroeira conta ainda com momentos de fé e devoção em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. No dia 3 de agosto, a celebração segue com show católico da cantora Adriana Arydes, encerrando com emoção e espiritualidade uma das datas mais simbólicas para o povo de Galinhos.

SERVIÇO

02 de agosto de 2025

21h

Praça dos Três Poderes – Galinhos/RN

Evento Gratuito

