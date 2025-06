GUSTAVO SENTE SAUDADE DO BLOG; E BLOGUEIRO SENTE SAUDADE DE GUSTAVO

Sabe aquela sessão ordinária em que o cidadão, após assistir à live da câmara, fica ali parado, refletindo sobre o que ouviu da tribuna? Foi exatamente assim que me senti ao acompanhar a fala do vereador Gustavo Santiago, aquele que antes era oposição aguerrida, e hoje defende com afinco o governo.

Como não posso me defender como cidadão e blogueiro na tribuna usarei meu espaço para responder o sentimento externado pelo nobre vereador.

A impressão deixada por sua fala, percebida não só por mim, mas também pelas reações nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, foi clara: Gustavo sente falta do blog. E confesso: o sentimento é recíproco. Eu também sinto falta do vereador Gustavo, o destemido, o combativo, o que não fugia da responsabilidade de representar o povo.

O discurso tentou, sem sucesso, encaixar argumentos desproporcionais, como colocar uma roda grande dentro de outra pequena (dita pelo vereador Edinor Albuquerque), ao tentar relativizar os dados da saúde pública municipal, que, na realidade cotidiana da população, está longe de oferecer o mínimo digno.

Venho dizendo há tempos: quem avalia na pele os serviços públicos não são os nobres vereadores, são os cidadãos que os utilizam. E o clamor popular, diariamente expresso, não bate com a retórica do vereador.

Durante seu pronunciamento, ele questionou dados publicados pelo blog com base nos indicadores da plataforma Previne Brasil, que colocam Guamaré na 145ª posição em atenção primária entre os 167 municípios do Estado, enquanto Jandaíra desponta entre as primeiras (4ª colocada).

Na área social, Guamaré consta entre os piores do Estado do RN, e entre os 15% mais frágeis do Brasil, ainda que esteja entre os municípios com maior renda per capita, ou seja, entre os municípios mais ricos do país.

Contudo, dois pontos me chamaram atenção na fala do vereador Gustavo: o primeiro, quando ele se incomoda com o blog, que deste de janeiro vem fazendo cobrança ao gestor dos serviços essenciais que estão faltando ao povo, ou seja, Guga como eu sempre costumava chamá-lo, está sentindo saudade do tempo em que o blog projetava sua imagem, sem mesmo ele merecer. O portal era o mesmo que divulgava ações do governo e que foi apelidado de Hélio em Dia, quando ele ainda era “oposição”, sendo em seguida denunciado no MP.

O segundo, é que o vereador nega o clamor do povo, a realidade vivenciada pelos invisíveis da gestão municipal. Como chamasse a população que mingua de mentirosa. Guga esqueceu que o blog publica o que exatamente povo está sentindo, é o sentimento deste povo diante de um serviço de saúde precário, onde falta remédios, e servidores com pagamentos atrasados, dentre outros.

NOTA DO BLOG

O canal que representamos não tem qualquer intenção de divulgar inverdades ou manipular fatos. Sempre tive muita cautela nas reivindicações que recebo diariamente da população, nas pesquisas realizada, no que escrevo e publico, neste espaço que sempre foi e será do povo.

Nosso compromisso é com a verdade, com a realidade vivida nas ruas, com os esquecidos, perseguidos e invisíveis que clamam por atenção. Alimentamos nossos leitores com informações fundamentadas, públicas e acessíveis, muitas delas extraídas diretamente do Portal da Transparência.

Diante disso, questionamos: onde está a mentira? Em que ponto das nossas publicações existem dados e indícios de que servimos a interesses partidários? Dizer a verdade não é estar ao lado da oposição grande Guga, é estar ao lado do povo. Um povo que padece diante da precariedade da gestão pública e do silencio de parlamentares.

Nossas reportagens recentes provam isso. Ou por acaso não existe um lixão a céu aberto em Guamaré? Não é fato que o município está endividado, como mostram os próprios dados do Portal da Transparência? É falsa a manifestação dos professores diante da prefeitura, sendo encenações as imagens, os vídeos, os discursos? Estão realmente em bom estado os prédios e praças públicas? São inventados os indicadores alarmantes da educação? E quanto ao transporte escolar, será delírio das famílias que dependem de um serviço público ausente ou precarizado? E os dados do Previne Brasil, será uma combinação do Ministério da Saúde em Brasília, com a oposição e o blog em Guamaré?

Insinuar que o blog serve a um grupo político específico é desconsiderar uma história construída com independência. Há 13 anos, servimos ao povo, e apenas ao povo. Não levantamos bandeiras partidárias, não nos movemos por cargos, contratos ou favores. Nosso compromisso não é com vaidades ou poder, mas com a missão de informar, fiscalizar e representar os anseios de quem muitas vezes não tem voz.

Os anais do blog na parte de busca podem ser encontrados as reivindicações do povo, dos vereadores, e até de ações do governo do prefeito Hélio, mas essas matérias de imparcialidade o nobre vereador não conseguir enxergar, imagine aplaudir. Fazemos um jornalismo sério, imparcial e responsável. Meu dever como blogueiro e imprensa local é informar, e não convencer!

Por isso, não nos abalamos com acusações infundadas. Sabemos o valor do trabalho que realizamos e temos a serenidade de estar do único lado em que se pode confiar sem hesitação: o lado da população.

Por fim, acho que o vereador está de fato com saudade do blog e do blogueiro. Não posso negar que estou com saudade de Gustavo também, daquele vereador de oposição aguerrido, destemido, corajoso, que o povo de Guamaré tinha orgulho. Ah, desse sinto muitas saudades.

Assim, sigo a reflexão poética atribuída a Ana Carolina, “Não sei o que dói mais, a saudade do tempo que já passou ou o tempo passando sem eu conseguir me recompor”.

Pois é… a saudade apertou dos dois lados.

