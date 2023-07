Há quem enxergue o trabalho incansável do prefeito Arthur Teixeira

No comando da gestão municipal desde dezembro de 2021, o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), foi eleito pela maioria do povo guamareense com uma votação histórica, nunca vista antes no município.

Ao assumir a prefeitura, o jovem arquiteto era consciente da responsabilidade, dos muitos desafios, mas principalmente do dever que o aguardava para trabalhar e governar a cidade para todos.

Há pouco mais de um ano e oito meses na cadeira tão almejada, o prefeito de Guamaré tem trabalhado para que todos os serviços básicos funcionem.

Neste curto período de tempo, o governo tem feito muita coisa boa que beneficia diretamente a população. Arthur não tem medido esforços, para entregar em tempo, várias obras, dentre muitas ações já realizadas e outras em andamento.

É muito difícil construir, é muito trabalhoso fazer bem feito, mas é muito fácil destruir a imagem de um político como alguns opositores tentam fazer, em especial, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp.

Ser prefeito de uma cidade como Guamaré é uma missão dada por Deus e pelo povo. Mas há quem enxergue no município e fora dele com bons olhos, o trabalho incansável do prefeito Arthur Teixeira.

Arthur tem sido enérgico em busca de convênios, tanto na esfera federal, quanto na estadual. Ele não se cansa de bater na porta da governadora em busca da reconstrução da RN 401.

Temos um prefeito que olha para frente e enxergar um futuro ainda melhor para a nossa cidade. Um gestor inteligente, experiente, preparadíssimo para governar o município e trabalhar pela nossa gente.

O filho do ex-prefeito Auricélio Teixeira conhece como poucos a cidade que ele nasceu e se criou como a palma da mão. Arthur é filho de Guamaré, um cara bacana, descente e que honra a família. Quem tem a oportunidade de conversar com ele sempre se encanta.

Em Guamaré, não há um beco, uma rua, uma comunidade ou distrito, um cidadão que Arthur não conheça. Ele nunca fugiu de sua responsabilidade e atende no seu gabinete quase que diariamente, participa dos eventos da prefeitura, conversa com o povo e escuta elogios, as críticas e tá sempre aberto a ouvir sugestões.

Arthur tem o privilégio de ter ao seu lado um homem do povo, um líder politico nato, o seu tio Hélio Willamy, que faz politica por paixão, que tem segurado na mão do prefeito para enfrentar os desafios da gestão que não são poucos, sempre contando com apoio da sua família, amigos e principalmente, o povo!

Por fim,

Com as constantes quedas de receitas que poucos não entendem, com duas cidades para governar e manter todos os serviços funcionando, como a sede e Baixa do Meio, maior distrito do município, uma estrutura gigante, o que posso constatar como cidadão, servidor público e imprensa local, é que o prefeito Arthur Teixeira tem como missão da sua vida continuar fazendo o bem ao povo de Guamaré.