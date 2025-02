HAJA TINTA NA CANETA: PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, MARIA HITAINA DE MIRANDA SIQUEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, KEYLLA MOSSONY DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, SELMA GOMES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, CHRISTIANNE FIRMINO BRAZAO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MAURICEIA FERREIRA MEIRELES BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, PAULO SOARES DA FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARCIA MARIA SILVA MARQUES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ALLAYNE SILVA CARNEIRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, WUSTANIA GASPAR RODRIGUES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, YARA ALVES DAMIAO DE LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, LUCIMARA FERREIRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) de Escola Rural, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, GREYCE MARCAL DE MESQUITA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) do Núcleo Municipal de Educação Especial, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JAQUELINE TERTULIANA DA SILVA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador Pedagógico do Centro Municipal de Ensino Rural Prof. Darcy Ribeiro, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ELEMILTON NOBRE DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, GEUSA DE MORAIS LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, THAYSSA DE SOUZA MESQUITA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor (a) de Escola Municipal de Pequeno Porte, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MIRNA MAXCILENE BELMIRO GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador Pedagógico do Centro Municipal de Ensino Rural Prof. Darcy Ribeiro, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MONICA DE SOUZA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) de Escola Rural, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, IVANIA MIRANDA DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) de Escola Rural, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, GEOVANE DO NASCIMENTO SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JANAILY CHRISTINA LIMA DA SILVA VALE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, RAILLANE EYRE SILVA DE ANDRADE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DA CONCEICAO DE LIMA CASSIMIRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador Pedagógico do Centro Municipal de Ensino Rural Prof. Darcy Ribeiro, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.