HELDER DE OLIVEIRA: DIA DE FESTA PARA O VEREADOR DO POVO!

Ainda a tempo, hoje é dia de festa com coros de parabéns para o vereador Helder de Oliveira (PP). Ele comemora esta data impar de sua vida ao lado da sua família, amigos e militância, e merece de público do portal e do povo guamareense coros de parabéns por mais um aniversário.

Os anais da câmara é prova viva de sua atuação que não se resume somente na fiscalização e cobranças ao poder executivo, mas, também, em demonstrar uma estreita relação com seus colegas de parlamento e com a população.

Legislar, fiscalizar e organizar a sociedade são os eixos que tem guiado o mandato deste homem simples, cristão, empresário e de família, que a população o reconduziu a casa do povo na ultima eleição como seu legítimo representante.

Parabéns hoje, felicidades sempre!

