Hélio de Mundinho (PSDB) é eleito prefeito da cidade de Guamaré com 5.617 votos, totalizando 41,16%. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, Mozaniel (PP) obteve 4.073 votos (29,84%). Seguido de Adriano Diógenes (PODE) com 3.958 votos (29%).