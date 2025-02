HÉLIO TÁ COM A CANETA CHEIA DE TINTA: PREFEITO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios, na edição desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, ERILDO BRUNO FERNANDES GALDINO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Intermediação de Trabalho e Renda, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Exonerar, ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO MACIEL, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, RAUL WAGNER TEOTONIO OLIVEIRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, DIZIA KALINE RODRIGUES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JOANNA BEZERRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, LEANDRO DA SILVA UMBELINO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Patrimônio e Almoxarifado, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, LIGIA KARLA DE SOUSA VALE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe da Unidade de Acolhimento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

MIRTYS STEFANI CAMURATI COSTA DE AZEVEDO ALBUQUERQUE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Controle e Apoio as Entidades, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, MICILENE PEDRO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Administração, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JAIANNY PRISCILA DA SILVA MEDEIROS OLEGARIO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, JOSE NILSON DA SILVA BARBOSA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Articulação Institucional.

MAXWELL DA SILVA LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, LUIZ DE SOUZA CHAVES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, EVANILDO DO NASCIMENTO MARTINS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

PATRICIA MARIA DE MORAIS MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado.

Nomear, ELLEN SAMIRA DE MELO CARMO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, GILDIS ALEXANDRE DE BRITO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, HORTENCIA BEATRIZ DE MEDEIROS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, ELAINE GASPAR DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, MARCOS GERONIMO DA SILVA CAMARA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.