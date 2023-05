Histórico: DOMINGRAU 3.0 parou Guamaré e arrecadou quase 3 toneladas de alimentos não perecível

Pilotos de todas as cidades do RN e de outros estados parou a cidade de Guamaré neste domingo de sol. Quase 3 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas no evento histórico pela quantidade de público e arrecadação.

O comércio local foi aquecido com as vendas em todos os setores, os vendedores ambulantes puderam vender suas mercadorias, cada um no seu seguimento, mas estão felizes da vida com as vendas.

A segurança pública foi garantida pela Policia Militar e Guarda Civil Municipal, e uma UITI móvel deu apoio. A festa do grau marca o sucesso de público Record no DOMINGRAU da Galera.

O evento esportivo e beneficente contou com o apoio incondicional da Prefeitura Municipal de Guamaré.

Aguarde matéria completa com todas as imagens exclusivas!