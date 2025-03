HOJE É DIA DO ARTESÃO: UMA VOZ SILENCIOSA DO CORAÇÃO QUE FALA ATRAVÉS DAS MÃOS!

Ainda há tempo, hoje, 19 de março, celebramos aqueles que fazem do artesanato uma expressão de criatividade e amor. Uma homenagem a todos que, com talento e dedicação, transformam simples materiais em verdadeiras obras de arte!

Em nome da artesã Rosângela, queremos de público parabenizar todas as artesãs guamareeneses. O artesanato é muito mais do que apenas uma atividade manual. Ele tem o poder de transformar vidas, trazer felicidade e até mesmo ajudar na cura emocional. É uma voz silenciosa do coração que fala através das mãos.

Quando você cria algo com as suas próprias mãos, está colocando um pedaço de si mesmo em cada detalhe. O artesanato é a ponte que conecta o passado, o presente e o futuro.

Parabéns a todos os artesãos!