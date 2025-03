HOMEM É EXECUTADO A BALA APÓS TER RESIDÊNCIA ARROMBADA EM BAIXA DO MEIO

Um crime com caraterísticas de execução foi registrado pela Polícia Militar no inicio da madrugada deste sábado (08), por volta das 00:45h na Rua São João na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

De acordo com informações de populares, na madrugada pelo menos dois homens não identificados chegaram à residência da vítima, momento em que arrombaram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo executada a queima roupa sem chances de defesa, vindos a óbito no local.

A Polícia Militar de Guamaré foi acionada por populares e realizou diligências nas extremidades, na tentativa de capturar os autores do homicídio. O matagal próximo à comunidade, e varias estradas carroçais que fica perto facilitou a fuga dos criminosos.

O local do crime foi isolado pelos os agentes de segurança até a chegada do ITEP. A Polícia Civil foi informada da ocorrência que será investigada pela 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré.