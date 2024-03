HOMEM É PRESO APÓS AMEAÇAR IDOSA COM ARMA BRANCA EM GUAMARÉ

A 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), por meio do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, efetuou a prisão de um homem suspeito de ameaçar uma idosa com uma faca e proferir palavras obscenas contra ela, na Travessa Nossa Senhora Maria da Penha, localizada no centro da cidade. Caso aconteceu na noite deste sábado 9.

A ocorrência ocorreu por volta das 20h45, após a PM receber um chamado da filha da vítima, relatando que um indivíduo armado com uma faca estava ameaçando sua mãe, que se encontrava sozinha dentro de sua residência.

A equipe policial se deslocou até o endereço indicado, onde encontrou a vítima acompanhada de duas filhas em frente à sua casa. A senhora informou aos policiais que seu vizinho, minutos antes, estava diante de sua residência ameaçando-a com uma faca, relato que foi confirmado por testemunhas. Além das ameaças, o suspeito proferiu insultos de natureza sexual contra a vítima.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “os policiais dirigiram-se à residência do acusado para esclarecer os fatos. O homem, aparentemente embriagado, foi detido no local. Imagens de uma câmera de segurança instalada em frente à residência da vítima registraram toda a ação criminosa. O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal Brasileiro”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar