Tragédia: Homem mata cunhada, sobrinho, e a filha do sobrinho de 1 ano em Jardim de Angicos

Um crime bárbaro chocou a pequena cidade de Jardim de Angicos, no Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira (8). Um homem matou a tiros a cunhada, o sobrinho e a filha do sobrinho no Sítio Fazenda Nova, na zona Rural.

O Blog do Ismael Sousa entrou em contato com Sargento Lima, comandante do Destacamento de Polícia de Jardim de Angicos, que confirmou a informação. A guarnição da PM esteve no local realizando o isolamento da área e acompanhando as investigações da Polícia Civil.

Segundo informações de moradores da região, o principal suspeito é Flávio Lopes, conhecido como “Flávio Traíra”. Ele teria invadido a residência do irmão por volta das 8h e matou a cunhada, Maria Betânia da Silva Lopes, de 48 anos; o sobrinho, Ruhan Christian da Silva Lopes, e a filha filha de Ruan, Esther Rebeca Ferreira Lopes, de apenas 1 ano e 10 meses. A criança ainda chegou a ser socorrida para o hospital, mas deu entrada sem vida.

Ainda de acordo com informações, a motivação seria uma briga familiar motivada por herança. O suspeito morava próximo das vítimas. Flávio chegou a compartilhar um vídeo nas próprias redes sociais mostrando o sobrinho morto comemorando o fato de que estaria se vingando. O acusado pelo crime encontra-se foragido.

O corpos das vítimas foi encaminhado para a sede do Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP), em Natal. Segundo a polícia, o irmão do principal suspeito pelo triplo homicídio já tinha feito boletim de ocorrência na delegacia por ameaças e tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.

O caso será investigado pela Delegacia Regional de João Câmara.

Blog Ismael Sousa