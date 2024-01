Homem morre após se deitar em rede e pilar cair em cima dele em casa de praia em Areia Branca

Um homem identificado como Pedro Jonathan de Souza Souto, de 26 anos, morreu na manhã deste domingo (31) após se deitar em uma rede e o pilar cair em cima dele na praia de Baixa Grande, no município de Areia Branca, na Costa Branca potiguar.

O caso aconteceu por volta das 7h30. Pedro estava em uma casa de praia com a família e amigos para passar o réveillon. Ele estava dormindo em uma rede no alpendre quando o pilar caiu em sua cabeça.

“O pilar que caiu sustentava três redes. Uma que eu estava com minha filha, outra com minha mãe e outra com meu esposo. As três redes ‘arriaram’, mas o pilar atingiu diretamente meu marido. Eu, minha mãe e minha filha só tivemos leves escoriações”, contou Taline Ferreira, esposa de Pedro.

O auxiliar administrativo ainda foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu vítima de um traumatismo craniano.

Ainda não se sabe o motivo da queda do pilar. Segundo Taline, a família sempre alugava essa casa de praia e o pilar estava aparentemente em boa condições, sem rachaduras.

Pedro Jonathan de Souza Souto deixa a esposa e uma filha de 5 anos.

g1-RN