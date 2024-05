HOSPITAL DE MACAU PASSA A OFERECER CIRURGIAS NO PROGRAMA ESTADUAL “MAIS CIRURGIAS, MAIS SAÚDE”

Graças aos investimentos realizados na atual gestão municipal, que reformou e equipou o bloco cirúrgico e obstétrico do Hospital Municipal Antônio Ferraz, as cirurgias eletivas, através do Programa Estadual intitulado “Mais Cirurgias, Mais Saúde”, iniciaram nesta terça-feira, 14, em Macau. Inicialmente, o programa assistiu dez pacientes dos municípios de Jandaíra, Taipu, Pedro Avelino, Touros e Pedra Grande.

“Tenho um filho especial e não posso ter mais filhos. Aguardava ansiosa por esta cirurgia de laqueadura”, declarou emocionada, a dona de casa Maria Micarla, moradora de Pedra Grande (RN). Natural de Touros, Fabiana Rocha, também se submeteu a cirurgia de laqueadura. “Estou recebendo aqui no hospital toda a assistência necessária da equipe médica e de enfermagem”, comemorou.

A proposta do programa, além da retomada imediata, é a expansão dos procedimentos para regiões onde a oferta não existia, visando diminuir as filas para as cirurgias eletivas no estado, atendendo pessoas que aguardam, desde cirurgias gerais como hérnia e vesícula, até cirurgias ginecológicas como a de histerectomias, reversão de ostomias, vasculares e urológicas.

Diretora do Hospital Antônio Ferraz, Ivani Varela destacou que, além do investimento da gestão do médico e prefeito José Antônio de Menezes, superior a R$ 1,5 milhão, na reforma e aquisição de equipamentos modernos para a reestruturação do bloco cirúrgico e obstétrico do HAF, o comprometimento da equipe médica e de enfermagem, tem sido decisivo para a nova realidade que vive o hospital de Macau. As dez cirurgias de laqueadura ocorreram sem intercorrências.

Participaram das cirurgias de laqueadura que ocorreram na manhã desta terça-feira, 14, no HAF, os médicos: José Glaucio, Newman Lima e Wilson Ferreira. Os médicos foram auxiliados pela equipe de enfermagem do bloco cirúrgico e obstétrico.

Com informações: Assecom-PMM